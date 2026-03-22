歌手の松山千春が２２日、自身がパーソナリティーを務める「ＦＭＮＡＣＫ５『松山千春ＯＮＴＨＥＲＡＤＩＯ』」（日曜・午後９時）に生出演。元日本ハムで、ソフトバンクの近藤健介の復調を喜んだ。「ＷＢＣ、残念ではあったけどなぁ。特にソフトバンクホークスの近藤が全然打てなくて、大丈夫かな、『大丈夫か、近ちゃん』って思ったけどな。昨日か、一昨日のオープン戦でちゃんとしっかり打っているしな」と語り、侍