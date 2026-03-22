Mr.Childrenの桜井和寿（56）が22日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。趣味を明かした。無類のサッカー好きで知られる桜井。インタビュアーの林修が「桜井さんはサッカーなさってましたよね？」と質問すると「今は結構してますけど」と応じた。「そのサッカー中に足を骨折されたって」と振られると「そうですね」と笑顔。「ケガして辞めたってわけじゃないんですね？」と聞かれると「ないんです。手術し