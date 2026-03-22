フィギュアスケートの世界ジュニア選手権で史上初の４連覇を達成した島田麻央（１７）＝木下グループ＝が２２日、自身のインスタグラムを更新。「世界ジュニア選手権４連覇のお祝いありがとうございました４つのメダル全て宝物です」などと記し、木製のケースに収められた青を基調としたドライフラワーのお祝いブーケや、２３年から２６年までの４個の金メダルの写真などを投稿した。「たくさんのメッセージ本当にありがとう