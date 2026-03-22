■世界室内陸上 3日目 モーニングセッション（日本時間22日、ポーランド）世界陸上の室内版・世界室内陸上の女子60mハードル（Ｈ）予選に100ｍＨ日本記録保持者の福部真子（30、日本建設工業）が出場し、準決勝進出を決めた。福部は2024年パリオリンピック、2025年東京世界陸上では女子100mHでともに準決勝に進出した。今年の2月下旬、自身のSNSで昨年12月に結婚していたことも公表。「食べることが大好きな私の胃袋を掴んできた強