◆センバツ第４日▽１回戦山梨学院５―３長崎日大（２２日・甲子園）優勝候補の山梨学院が、最速１５２キロの投打二刀流・菰田陽生主将（３年）の先制弾など初回５点の猛攻で長崎日大を振り切り、２３年春以来の頂点へ向けて好スタートを切った。山梨県勢はこの白星で、春夏通算８０勝となった。「２番・一塁」で先発した菰田をアクシデントが襲ったのは５回。２死一塁でゴロを処理した三塁手からの送球が本塁方向にそれ、