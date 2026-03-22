◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ第７節清水３―１広島（２２日・アイスタ）清水がホームで広島を３―１撃破。中３日で続いた３連戦を今季初の３連勝で締めた。ＦＷ北川航也（２９）が今季ホーム初得点。２―０の後半２１分、左サイドのＭＦカピシャーバ（２９）のクロスにゴール前中央にいたＦＷ呉世勲（２７）がスルーして、右から詰めた北川が右足で押し込んだ。今季から背番号を「４９」に変更した北川が、勝利を決定づけた。