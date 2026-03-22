２２日放送のテレビ朝日系ニュースエンターテインメント番組「有働Ｔｉｍｅｓ（タイムズ）」（日曜・午後８時５６分）では、７人完全体で活動を再開した世界的グループ「ＢＴＳ」に世界中の目がそそがれたことを報じた。ＢＴＳは２１日、韓国ソウル・光化門広場一帯でフリーライブ「ＴＨＥＣＯＭＥＢＡＣＫＬＩＶＥ―ＡＲＩＲＡＮＧ」を行った。メンバーの兵役義務などでグループ活動を休止していたＢＴＳは、２０日に