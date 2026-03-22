袋の切り方を変えるだけで、パスタがきれいに保存できる 常備食品の1つ、パスタ。保存方法に困ることってありませんか？実は、袋の切り方を買えるだけで保存がグッと楽になるんです。 パスタと同じ方向に切る パスタと並行になるようにはさみを入れて切ります。 輪ゴムでとめる 袋を折り込んで輪ゴムでとめます。こうすることで、パスタが出てくる心配なく保存できます！ とっても便利！とつくれぽ450件超え つくれぽ（作り