歌手の松山千春が２２日、自身がパーソナリティーを務める「ＦＭＮＡＣＫ５『松山千春ＯＮＴＨＥＲＡＤＩＯ』」（日曜・午後９時）に生出演。腰を痛めたことを明かした。松山は番組冒頭からイラン情勢について語っていたが、突然、「私、こんな話をさせていただいているんですけどね」と話題を変えた。「実を言うと腰を痛めましてね。全然関係ない話なんですけどね、寝てて、年なのかな、寝てて起きたら腰痛いんだよ」