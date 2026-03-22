7人組グループ・BTSが現地時間21日、韓国・ソウル市の光化門広場一帯で『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』を開催。約3年5か月ぶりに“完全体”となったステージで約10万4000人（レコード会社発表）の観客にパフォーマンスを披露しました。The 5th Album『ARIRANG』のリリースを記念して行われた今回のライブ。『Body to Body』や『SWIM』などの新曲をパフォーマンスしたほか、『Butter』や『Dynamite』といった代表曲も披露し、