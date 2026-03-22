お笑いタレント有吉弘行（51）が22日、JFN系「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）にパーソナリティーとして生出演し、家族での外食について語った。この日のアシスタントで、ラーメン通の「宮下草薙」宮下兼史鷹に、有吉は有名店の情報を聞くこともあるという。「うまいところを宮下さんに教えてくれって言うじゃない？あそこだ、ここだって教えてくれるじゃん？だけどさ、絶対並ぶんだよな、だいたい」。人気