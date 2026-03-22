元東京都知事・石原慎太郎さんを父に持ち、元衆院議員で現在はジャーナリストとして活動する石原伸晃氏（６８）が２３日、日本テレビ系「しゃべくり００７」に元女優の妻・里紗さんと仲良く出演する。番組公式サイトによると、娘、息子も登場し、初めて家族揃ってテレビに出演するという。妻の里紗さんは元女優。二人の出会いは、弟で俳優、タレントの石原良純がキューピッドだったという話題も明かす。石原氏は日本テレビ報道