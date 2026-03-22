【エルサレム＝福島利之】米国とイスラエルによるイランへの軍事作戦に反対するデモが２１日、エルサレムやテルアビブで開かれた。開戦当初は高揚感に包まれ、世論調査では市民の８〜９割が作戦を支持していたが、出口の見えない紛争に国民意識の変化が見えている。西エルサレムのパリ広場周辺で２１日夜に開かれたデモには、激しい雨にもかかわらず数百人が集まり、「戦争をやめろ」「虐殺はたくさんだ」と叫んだ。５日にエル