「プロレス・Ｓａｒｅｅｅ−ＩＳＭ」（２２日、横浜武道館）昨年末に再デビューしたスターダム所属のフワちゃんが参戦し、女子プロレス界のレジェンドたちと初遭遇した。６人タッグマッチで、デビュー４０年目の神取忍（６１）、４１年目の堀田祐美子（５９）と組み、４９年目のジャガー横田（６４）、３８年目の井上貴子（５６）、２年目の暁千華（１９）と対戦。７分４９秒、ジャガーの卍固めでギブアップ負けしたが、気迫を