読売新聞社が２０〜２２日に実施した全国世論調査で、２０２６年度の予算案を、年度内の３月末までに成立させるべきだと思うかを尋ねた。「年度内の成立にこだわらず、国会で十分に審議する」との回答が６４％で、「年度内に成立させる」の３０％を上回った。支持政党別でみると、与党支持層でも「国会で十分に審議する」が５９％で、「年度内に成立させる」の３８％より多かった。野党支持層はそれぞれ７０％、２７％、無党派