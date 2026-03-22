読売新聞社は２０〜２２日、全国世論調査を実施した。イラン情勢が日本経済に与える影響を「心配している」人は８９％に達し、「心配していない」は９％だった。高市首相がイラン情勢を踏まえ、国や石油会社などが備蓄する石油の放出を決めたことを「評価する」人は７９％で、「評価しない」の１４％を大きく上回った。