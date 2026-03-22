読売新聞社は２０〜２２日、全国世論調査を実施した。米ワシントンで１９日（日本時間２０日）に行われた、高市首相とトランプ大統領の首脳会談を全体として「評価する」は６９％で、「評価しない」の１９％を大きく上回った。高市内閣の支持率は７１％（前回２月１８〜１９日調査７３％）で高い水準を維持した。不支持率は２０％（同１７％）。首相がトランプ氏に、イラン情勢の安定に向けて日本が法律の範囲内で対応する考え