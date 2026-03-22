タレントの板野友美（34）が、3月15日放送のABEMA『秘密のママ園2』にゲスト出演。MCの峯岸みなみ（33）と、AKB48の1期生同士という「伝説の同期コンビ」として共演を果たしたが、その意外すぎる距離感がスタジオの爆笑を誘った。【映像】板野友美の家賃200万円の豪邸マンション番組冒頭、板野がゲストとして呼び込まれると、13歳（峯岸）と14歳（板野）当時のあどけない写真が公開された。結成から約20年という長い付き合いに