NNNと読売新聞が行った世論調査で、日米首脳会談を「評価する」と答えた人は、およそ7割で「評価しない」を大きく上回りました。世論調査で、高市内閣を「支持する」と答えた人は、前回、先月の調査からほぼ横ばいで、71％、「支持しない」と答えた人は20％でした。日米首脳会談を「評価する」と答えた人は69％で「評価しない」の19％を大きく上回りました。高市首相が、首脳会談で、イラン情勢の安定に向けて、日本が法律の範囲内