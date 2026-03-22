Image: Blue Origin やってみる価値はありますぜ、ってやつ？宇宙空間には数多くの小惑星や隕石が漂っています。そんな地球近傍小惑星（NEO）のなかには、ひょっとすると地球に衝突する恐れがあるものだって現れるかも。Amazon創設者のジェフ・ベゾス氏が立ち上げた航空宇宙企業Blue Origin（ブルーオリジン）は、地球防衛のための「NEO Hunter」ミッションを準備中なのだそうですよ。ビーム