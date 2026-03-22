今年設立から２０周年を迎える女子プロレス団体「センダイガールズ（仙女）」２２日の新木場大会で、今後のビッグマッチの大会日程が発表された。発表になったのは、７月２０日の後楽園ホール大会、８月２８日の国立代々木競技場第二体育館大会、１０月１０日の仙台サンプラザホール大会の３大会。７月後楽園大会は仙女旗揚げメンバーであるＤＡＳＨ・チサコの２０周年記念大会として開催される。大会前にリングに登壇したチ