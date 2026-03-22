フリルやレースなど、甘めのディテールが注目されている今シーズン。大人が着こなすなら、ラブリーになりすぎないよう、日常のカジュアルにさりげなく取り入れるのがいいかも。今回は春コーデで着回しを楽しめるブラウスを【GU（ジーユー）】からピックアップします。ゆったりとしたシルエットで、体型カバーにも頼れそうな1枚です。 上品なフリルが大人の甘さを演出 【G