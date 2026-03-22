【セリア】では「優秀キーホルダー」を販売中。今回はそのなかから、リップをキーホルダーにしてかわいく持ち歩ける便利グッズや、推し活にもぴったりなアイテムを紹介します。ぜひお店でチェックしてみて。 もっと早く欲しかった！ キャップホルダー 100均マニアの@100kin_magさんが「サッと取り出せて便利」と紹介する「キーキャップホルダー 2P」。リップクリームホル