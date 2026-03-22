作家や芸術家の来歴や伝記などを読んでいると、過去に壮絶な苦しみを味わっていた経験があったり、人生のどん底にあった時に優れた作品を作っていたりすることがあります。そのため、「優れた創作には苦しみが必要」と考える人もいるかもしれません。実際に創作に苦しみは必要なのかどうかについて、精神分析医のグラント・ブレンナー氏が解説しました。Must Creativity Necessarily Come at the Price of Misery? | Psychology To