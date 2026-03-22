俳優の大泉洋が22日、都内で行われた『探偵はBARにいる』最新シリーズ製作発表会見に、コンビを組む松田龍平、本作から監督を務める白石和彌と共に出席。新作が『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』となったことに、大泉は「探偵の若き日の恋の話になる」と内容を明かしていた。【写真】大泉洋＆松田龍平のコンビ2ショット本作は、ミステリー作家・東直⼰の「ススキノ探偵シリーズ」を原作にした実写映画『探偵はBARにいる