第５６回高松宮記念・Ｇ１は３月２９日、中京競馬場の芝１２００メートルで行われる。パンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）は、昨年のＮＨＫマイルカップの勝ち馬。ここ２戦は海外遠征で続けて５着だが、ともに０秒４差と力の差はなかった。３歳夏で５７キロを背負って古馬を一蹴（いっしゅう）したキーンランドカップがかなり強い内容で、スプリント適性は相当高い。この舞台は新馬戦（１着）