タレントの重盛さと美（３７）の黒髪姿にファンがくぎ付けだ。２２日までに自身のインスタグラムを更新した重盛。「黒髪復活」とカラーチェンジしたことを報告。新ヘアで撮影された、鏡越しでのショットを３枚披露した。この投稿にファンかは「恋です」「どこぞの美女かと思った」「黒髪にしても、やっぱりかわいい」「大人重」「可愛すぎて、可愛いすぎて、、見惚れちゃいました！！！」「たまらん」「その透明感少し分けて