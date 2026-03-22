◇大相撲春場所千秋楽（２２日、エディオンアリーナ大阪）西前頭４枚目・隆の勝（湊川）は東前頭１０枚目・豪ノ山（武隈）に押し出され、９勝６敗で終えた。今場所は８日目を終えて７勝１敗。初優勝が期待されたが、後半戦で苦しみ、２桁白星に届かなかった。「後半の沈み具合が問題。反省して来場所、気合入れて出直します」と視線を上げた。