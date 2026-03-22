◆大相撲▽春場所千秋楽（２２日、エディオンアリーナ大阪）西十両１３枚目・藤天晴（藤島）が、東十両６枚目・日翔志（追手風）に押し出されて、５勝１０敗で今場所を終えた。１９歳の新十両は初日から４連勝の好発進をしたが、５日目から９連敗を喫していた。負け越しが決まった１２日目の取材では涙を浮かべていたが、この日は結果を受け止めた様子。初めての１５日間相撲を取り終え「人生で一番長くて、苦しい１５日間だ