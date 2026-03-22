任期満了に伴う熊本県和水町の町長選挙は22日に投開票が行われ、現職の石原佳幸氏が再選を果たしました。和水町長選は、無所属の現職と新人との一騎打ちとなりました。22日に投開票が行われ、現職の石原佳幸氏（52）が新人で元町議の荒木宏太氏（41）を退け再選を果たしました。投票率は76.50％で、4年前の前回を2.67ポイント下回りました。【和水町選管発表】・石原氏 3493票・荒木氏 2219票