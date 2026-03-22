俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）の第9話が、22日に放送された。以下、ネタバレを含みます。【写真】「最大級のサプライズ」視聴者に”衝撃”を与えたキャラクター冬橋（永瀬廉）から夏海（戸田恵梨香）を救い出した早瀬（鈴木亮平）。しかし夏海は、なおも自分が“夏海”であることを認めようとしない。そんな彼女に、早瀬は「早瀬として」、ひとりの夫として、そして拓海（矢