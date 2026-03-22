日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）のインスタグラムが２２日に更新され、俳優・風間俊介の“最後の出演”を予告した。風間は２３日の放送で７年半務めた月曜パーソナリティーを卒業する。更新された投稿では番組のＭＣを務める同局の水卜麻美アナウンサーと並び、両手で頬杖姿での惜別２ショットをアップ。「あすＺＩＰ！レギュラー最後の出演月曜パーソナリティー＃風間俊介 さんにｍｅｅｔ