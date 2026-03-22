寒川町立小学校教員が逮捕された事件を巡り、謝罪する花山教育長（中央）ら＝２２日、同町役場勤務先の小学校で女子児童のスカートの中を撮影したとして寒川町立小学校教員が逮捕された事件を受け、町教育委員会は２２日、町役場で会見を開き、事件の経緯や再発防止策を説明した。花山尚人教育長は「児童や保護者、町民の信頼を裏切るもので深くおわび申し上げる」と頭を下げ、「２度と不祥事を起こさない決意で学校を再構築する