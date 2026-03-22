米国・ＡＥＷの「ＡＥＷ」（カリフォルニア州フレズノ）が２１日（日本時間２２日）に放送され、白川未奈が大チャンスをたぐり寄せた。次回「ＤＹＮＡＭＩＴＥ」でＡＥＷ女子世界王者テクラへの挑戦が決定したのだ。トニー・ストームとのコンビで、極悪軍「デスライダーズ」のマリーナ・シャフィールらと抗争を繰り広げてきた。１５日のＰＰＶ「ＡＥＷレボリューション」では、マリーナの盟友で元ＷＷＥ＆ＵＦＣ女子王者のロン