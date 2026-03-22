23年12月10日のオリオンS（3勝クラス）のレース中に左第3中手骨を骨折して競走を中止し、長期休養を経て1月10日の迎春S（7着）で2年1カ月ぶりに復帰を果たしたマイネルラウレア（牡6＝宮、父ゴールドシップ）は左後肢の繋（つなぎ）の骨に亀裂が見つかったため22日、栗東トレセン診療所にてボルトで患部を固定する手術を受けた。ラフィアンターフマンクラブが発表。手術は午後4時ごろに始まり、同8時ごろ無事終了した。迎春Sの