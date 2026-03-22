【ブンデスリーガ】ヴォルフスブルク 0−1 ブレーメン（日本時間3月21日／フォルクスワーゲン・アレーナ）【映像】長田澪、衝撃の“指先スーパーセーブ”の瞬間ブレーメンの日系ドイツ人GK長田澪が、衝撃のビッグセーブでチームを救った。敵地に訪れたサポーターからは「ミオコール」が飛び出すほどのスーパープレーだった。ブレーメンの守護神として活躍する長田は、日本時間3月21日に行われたブンデスリーガ第27節のヴォルフスブ