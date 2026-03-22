残高がわずかになっている銀行口座をそのままにしている人もいるのではありませんか？ 銀行口座を放置していると、残されたお金はどうなるのでしょうか？ 元銀行員の筆者が説明します。 ◆【マンガ】元銀行員が教える！通帳はいつまでとっておくといい？口座に放置したお金はどうなるの？卒業や転勤、引越し等で新しい銀行口座を開設し、それまで使っていた銀行を利用しなくなるということは多いでしょう。そのとき、今まで使って