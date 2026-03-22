イランのイスラム革命防衛隊は 3月22 日、「『真の約束4』作戦第 73 波攻撃で多種類のミサイルおよびドローンを使用し、イスラエル南部の複数都市や中東地域の一部の米軍基地を攻撃した」と発表しました。イスラエル南部の都市ディモナとアラドは 21 日夜、ミサイル攻撃を受けました。両都市はいずれもイスラエルのネゲブ原子力研究センターの近くに位置しており、同センターはディモナの東約 20km、アラドの南約 35km にあるとさ