成果主義が広がり、他人と比べられる場面が増えた現代。私たちはいつの間にか、周囲を「競争相手」として見る癖を身につけてはいないでしょうか。しかし精神科医・和田秀樹氏は、『落ち込まない 考えすぎない気持ちの整理術』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の中で、他人を蹴落とすよりも「仲間にする」ほうが、目標達成への近道だと説きます。受験や仕事、スポーツの世界にも共通する“高め合う関係”の力とは？ 今回は本書