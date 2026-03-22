転職サービス「doda」などを提供するパーソルキャリアが運営する調査機関「Job総研」は2026年3月2日、386人の社会人男女を対象に実施した「2026年 送別会意識調査」の結果を発表した。送別会の開催...2025年度は「開催あり」が51.8％調査ではまず、回答者386人に、勤務先で送別会が開催された年度を聞くと、勤務先で送別会がコロナ禍前の2018年度は41.2％だったが、感染拡大が本格化した2020年度には26.4％、さらに2021年度は14.2