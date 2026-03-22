「日経賞・Ｇ２」（２８日、中山）有馬記念２着のコスモキュランダが春初戦を迎える。１週前追い切りは、美浦Ｗの併せ馬で６Ｆ８１秒８−１１秒４をマークし、１馬身先着。万全の状態で復帰できそうだ。中山は２４年の弥生賞ディープインパクト記念を制覇し、皐月賞、有馬記念で２着と好相性の舞台。ブリンカー効果で力を取り戻した素質馬が、Ｖ発進を決める。香港Ｃ５着以来、約３カ月半ぶりの復帰戦となるローシャムパーク