「マーチＳ・Ｇ３」（２９日、中山）総武Ｓで大外一気を決め、オープン２勝目を手にしたブレイクフォース。いつも通り後方からの競馬となったが、直線で外に持ちだすと、メンバー最速の上がりを駆使して、ゴール前で豪快に差し切った。７歳を迎えたが、自慢の末脚はさらに磨きがかかってきた印象で、好ステップの総武Ｓ組というのも強調材料。待望の重賞初Ｖなるか。昨年の覇者ヴァルツァーシャルが調子を上げてきた。前走の