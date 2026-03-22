「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）１９年以降、ＪＲＡのスプリントＧ１を複数制した馬はおらず、スプリント路線は長く絶対王者が不在。今年も混戦模様が漂っている。Ｇ１では無冠のナムラクレアは今回がラストラン。高松宮記念は３年連続２着、スプリンターズＳは３年連続３着とＧ１初制覇まであと一歩だ。長谷川師も「気持ちの強い子で、瞬発力に秀でている。前走も異常な脚で飛んでくるぐらいで、馬もよく分かっている