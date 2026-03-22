◇明治安田J1百年構想リーグ神戸1―1（PK5―6）C大阪（2026年3月22日ヨドコウ）C大阪―神戸の関西対決はPK戦の末に、C大阪に軍配が上がった。前後半で互いに違った顔を見せ合った一戦。神戸に流れを引き寄せたのは、MF郷家友太の泥臭さだった。前半45分間は“ダブル10番システム”を採用したC大阪のテンポに対応できず、劣勢を強いられた。MF郷家も「ボールの取りどころが定まらず、プレッシャーにいっても逆サイドに展