「毎日杯・Ｇ３」（２８日、阪神）未勝利の身で挑んだアルメリア賞を圧勝したカフジエメンタール。中団で待機すると、直線外からグングン加速し、一気に突き抜けた。叔母にＧ１・９勝の名牝アーモンドアイを持つ良血馬で、素質的にもクラシックに乗れる大器だ。阪神大賞典で史上初のＪＲＡ４０年連続重賞Ｖを決めた名手・武豊とのコンビで、賞金加算してみせる。シンザン記念で３着に追い込んだアルトラムス。スタートで出遅