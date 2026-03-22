お笑いタレント明石家さんま（70）が21日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）に出演。ゲスト出演した前田敦子の元夫・勝地涼との関係を明かした。さんまは「聞いてええのかどうか」と前置きしながら「いくつで結婚しました？」。前田は「えっと、27でしました」と応じた。これにさんまは「27…。まあ、相手の男性はね、私の子供の役をやってましたから」と2003年にTBS系で放送されたさんま主演のスペシャ