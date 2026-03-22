女優河合優実（25）が22日、都内で行われた「第7回大島渚賞」記念上映会に登壇した。映画界の若い才能に贈られる賞で、出演映画「ルノワール」（早川千絵監督）が受賞。審査員長の黒沢清監督（70）から女優になった理由を問われると「舞台でみんなで作ったものを披露するのが楽しくて、事務所に所属すれば職業になると思った」。続けて「監督はアーティストって感じだけど、俳優は仕事を受けるもの。労働に近いですね」と笑いを誘