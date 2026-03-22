大阪府の吉村洋文知事が２２日に自身のインスタグラムを更新。大相撲春場所で３度目の優勝を果たした関脇・霧島（音羽山）を祝福した。吉村知事は「霧島関、怪我を乗り越え、春場所優勝、大関再昇進へ、おめでとうございます！」とつづった。投稿した写真では笑顔で土俵に上がり、霧島と握手し、トロフィーを渡す自身の姿を公開。さらに霧島とその師匠の音羽山親方（元横綱・鶴竜）との３ショットもアップした。春場所では千秋