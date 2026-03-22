２０日、上海ディズニーランドで上演された「イルミネート！ナイトタイムセレブレーション」特別版フィナーレ。（上海＝新華社記者／陳愛平）【新華社上海3月22日】中国の上海ディズニーリゾートで20日、「10周年バースデーセレブレーション」が始まった。家族旅行やインバウンド観光の好調が「エンターテインメント経済」の継続的な成長を後押ししている。同施設は中国本土初のディズニーリゾートで、6月の開業10周年を前に、今