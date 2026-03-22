卓球女子で東京、パリ五輪団体銀メダルの平野美宇が２２日、自身のインスタグラムを更新。「なっつさんと健康ランチ」などと記し、元ＮＭＢ４８の明石奈津子との会食を報告した。「最近は食事の内容に気をつけていて、体調への効果が出てきている気がしますそしてなっつさんはいつもお店に詳しいので、新しい発見がまた行きたいなぁ〜」と記した平野に、明石も「ありがとぉぉたのしかったぁ！」とコメントして返信した。